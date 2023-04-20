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17:49, 20 апреля 2023Мир

В Госдуме отреагировали на планы США полностью запретить экспорт в Россию

Депутат Госдумы Чепа не увидел проблемы в запрете США на экспорт в Россию
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Возможный запрет США и других стран-союзников Украины запретить экспорт любых товаров в Россию должен только простимулировать страну развивать собственное производство, технологии, а также налаживать торговые отношения с дружественными странами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Постепенно, с каждым днем мы находим новые возможности для замены санкционных товаров. Мы закупаем аналоги в других государствах, что-то начинаем производить сами, — сказал депутат. — Я контактировал со многими предприятиями, они говорят о том, что их производительность увеличилась в два-три раза за счет прекращения импорта».

Чепа объяснил, что многие компании, министерства закупали продукцию заграницей даже тогда, когда внутри страны производился аналогичный продукт. По словам политика, во многом причина была в коррупционной составляющей таких сделок.

«Конечно, мы не все можем заместить. Есть, к примеру, проблемы с микроэлектроникой. Это то, что нужно исправлять, догонять. Но мы это понимаем, мы к этому готовы. Наша задача — рассчитывать на себя и дружественные страны, которые заинтересованы в развитии отношений с Россией», — заключил Чепа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Собеседник издания указал, что, скорее всего, даже в случае принятия соответствующего решения санкционная политика останется неизменной по отношению к сельскохозяйственной продукции и лекарствам.

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Варвара Кошечкина
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