Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 21 апреля 2023Мир

В Японии отказались отвечать на вопрос о полном запрете экспорта в Россию

Kyodo: министр экономики Японии воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Японский министр экономики Ясутоси Нисимура отказался отвечать на вопрос о полном запрете экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом «Большой семерки» в Хиросиме. Об этом пишет агентство Кyodo.

«Этот вопрос затрагивает дипломатические переговоры, я хотел бы воздержаться от комментариев», — подчеркнул министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что некоторые страны-союзницы Украины, включая Соединенные Штаты, рассматривают возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию. Представители G7 обсуждают данную инициативу, предложение рассматривают и могут изменить.

При этом, если лидеры «Большой семерки» все-таки поддержат идею на предстоящем саммите, то странам-участницам нужно будет определить, что допускать к экспорту в Россию. Исключение могут сделать для медикаментов и сельскохозяйственной продукции, также отмечало агентство.

Как уточняли журналисты, столь существенный пересмотр режима санкций вызовет недовольство у компаний, продолжающих торговать с Россией, так как это не запрещено текущими ограничительными мерами. Отдельные опасения вызывает и непредсказуемая реакция со стороны Москвы.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя ситуацию, заявил, что возможный запрет экспорта должен только простимулировать Россию развивать собственное производство, технологии, а также налаживать торговые отношения с дружественными государствами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Украину обвинили в «уничтожении» польского села
Москвичи оценили «танцующий» светофор
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией
Нюша рассказала о совмещении материнства и работы
Стало известно о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск
В КНДР объяснили необходимость наличия ядерного оружия
В ДНР сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки
В России объяснили отношение США к украинскому кризису как мелкому конфликту
Джим Керри сделал скидку на свое поместье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.