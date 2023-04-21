В Японии отказались отвечать на вопрос о полном запрете экспорта в Россию

Kyodo: министр экономики Японии воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию

Японский министр экономики Ясутоси Нисимура отказался отвечать на вопрос о полном запрете экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом «Большой семерки» в Хиросиме. Об этом пишет агентство Кyodo.

«Этот вопрос затрагивает дипломатические переговоры, я хотел бы воздержаться от комментариев», — подчеркнул министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что некоторые страны-союзницы Украины, включая Соединенные Штаты, рассматривают возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию. Представители G7 обсуждают данную инициативу, предложение рассматривают и могут изменить.

При этом, если лидеры «Большой семерки» все-таки поддержат идею на предстоящем саммите, то странам-участницам нужно будет определить, что допускать к экспорту в Россию. Исключение могут сделать для медикаментов и сельскохозяйственной продукции, также отмечало агентство.

Как уточняли журналисты, столь существенный пересмотр режима санкций вызовет недовольство у компаний, продолжающих торговать с Россией, так как это не запрещено текущими ограничительными мерами. Отдельные опасения вызывает и непредсказуемая реакция со стороны Москвы.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя ситуацию, заявил, что возможный запрет экспорта должен только простимулировать Россию развивать собственное производство, технологии, а также налаживать торговые отношения с дружественными государствами.