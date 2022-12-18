В Европе оценили убытки от замещения российского газа в триллион долларов

Bloomberg: сокращение потребления российского газа стоило Европе триллион долларов

Сокращение потребления российского газа в 2022 году и его замещение стоили европейским странам как минимум одного триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Согласно оценке агентства, такая сумма образовалась в первую очередь из-за роста цен на газ для компаний и потребителей. При этом, как полагают журналисты, она указывает, что последствия масштабного энергетического кризиса только начинают проявляться.

В своих вычислениях агентство приводит данные аналитического центра Bruegel, специалисты которого прогнозируют многолетнюю чрезвычайную ситуацию с нехваткой голубого топлива. Они также указывают, что правительственная поддержка потребителей, которая смягчала удар из-за роста цен, в ближайший год может быть фактически нивелирована высокой инфляцией и ростом ключевой ставки.

«После этой зимы региону придется пополнять запасы газа практически без поставок из России. (...) Ожидается, что даже с появлением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа рынок останется напряженным до 2026 года», — отмечают обозреватели Bloomberg.

Кроме того, журналисты указывают на фактическое исчерпание на этот счет бюджетных возможностей европейских правительств. Так, около половины стран уже имеют долг, превышающий установленную ЕС норму в 60 процентов от ВВП.

Россия была крупнейшим поставщиком газа в ЕС в 2021 году. До начала специальной военной операции на Украине она продавала Европе 45 процентов от всего получаемого объема.

Ранее Bloomberg сообщал, что у России есть шанс вернуть лидерство поставщика в регионе. Агентство напомнило, что энергетический мост между Россией и Европой, строившийся в течение десятилетий, смог преодолеть «самые холодные эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка».

