В Европе заявили об отказе западных компаний уходить из России
Европейские компании отказываются уходить из России даже после введения санкций, так как считают, что российская экономика остается частью общемировой. Об этом на выступлении в Свободном университете в Трансильвании сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.
«Из 1 400 крупнейших западных компаний лишь 8,5 процента ушли из России», — заявил глава венгерского правительства.
Как рассказал Орбан, 88 процентов фармацевтических, 79 процентов горнодобывающих, 70 процентов энергетических и 77 процентов других западных фирм, действующих на территории России в начале 2022 года, продолжают свою работу. За 2022 год они принесли в бюджет страны 3,5 миллиарда долларов.
Орбан также отметил, что Европа страдает из-за санкций, поскольку отказалась от российской энергетики. В связи с этим западные страны вынуждены закупать энергоресурсы вдвое дороже, из-за чего их товары перестают быть конкурентоспособными на рынке.
Ранее в Белом доме заявили, что санкции не являются помехой для контактов с Россией. Речь идет о санкциях, введенных Москвой против американских чиновников.