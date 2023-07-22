В Европе заявили об отказе западных компаний уходить из России

Премьер Венгрии Орбан заявил об отказе западных компаний уходить из России из-за санкций

Европейские компании отказываются уходить из России даже после введения санкций, так как считают, что российская экономика остается частью общемировой. Об этом на выступлении в Свободном университете в Трансильвании сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Из 1 400 крупнейших западных компаний лишь 8,5 процента ушли из России», — заявил глава венгерского правительства.

Как рассказал Орбан, 88 процентов фармацевтических, 79 процентов горнодобывающих, 70 процентов энергетических и 77 процентов других западных фирм, действующих на территории России в начале 2022 года, продолжают свою работу. За 2022 год они принесли в бюджет страны 3,5 миллиарда долларов.

Орбан также отметил, что Европа страдает из-за санкций, поскольку отказалась от российской энергетики. В связи с этим западные страны вынуждены закупать энергоресурсы вдвое дороже, из-за чего их товары перестают быть конкурентоспособными на рынке.

Ранее в Белом доме заявили, что санкции не являются помехой для контактов с Россией. Речь идет о санкциях, введенных Москвой против американских чиновников.