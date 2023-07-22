В Белом доме отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

Салливан: введенные Россией санкции не помешают контактам с Москвой в случае необходимости

Санкции, введенные российскими властями против американских чиновников, не станут препятствием для контактов между Вашингтоном и Москвой, если в них возникнет необходимость. Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он отметил, что многие члены американского правительства, включая его самого, находятся под российскими санкциями. «Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — подчеркнул Салливан.

Он также призвал китайских военных, отказывающихся контактировать с Пентагоном из-за американских санкций против главы Минобороны Ли Шанфу, придерживаться аналогичного подхода.

Ранее официальный представить МИД России Мария Захарова пообещала ответные меры Москвы на новый пакет антироссийских санкций от США и Канады. По ее словам, «санкционное безумие в конечном счете бумерангом ударит по ним самим».