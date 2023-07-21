МИД России пообещал ответ на введенные санкции США и Канады

Захарова: новые антироссийские санкции от США и Канады не останутся без ответа Москвы

Новый пакет антироссийских санкций от США и Канады и их враждебные действия не останутся без ответа Москвы, «санкционное безумие бумерангом ударит по ним самим». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованной на сайте ведомства.

«Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся. Санкционное безумие и иллюзорная ставка на "сдерживание Москвы" в конечном счете больно ударят по самому коллективному Западу», — говорится в публикации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе расширения антироссийских рестрикций Минфин США ввел санкции против почти 120 человек и юрлиц из-за поддержки России в ходе СВО на Украине.

Канада, в свою очередь, ввела санкции против 20 физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, включая важных военных деятелей, которые активно действовали в Африке и на Украине, и лиц, связанных с российским ядерным сектором.