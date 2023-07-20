Канада ввела санкции против главы Русского дома в ЦАР

Канада ввела санкции против руководителя Русского дома в ЦАР Сытого

Канада ввела санкции против главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Канада вводит санкции против 20 физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, включая важных военных деятелей, которые активно действовали в Африке и на Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором», — говорится в заявлении.

В мае власти Канады также расширили список антироссийских санкций в связи с решением, принятым в рамках саммита «Большой семерки». В черный список тогда попали, в частности, Генпрокуратура РФ, Минобразования и члены Госдумы.

Ранее прокуратура Германии инициировала проверку Русского дома в Берлине.