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17:36, 20 июля 2023Мир

Канада ввела санкции против главы Русского дома в ЦАР

Канада ввела санкции против руководителя Русского дома в ЦАР Сытого

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Канада ввела санкции против главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Канада вводит санкции против 20 физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, включая важных военных деятелей, которые активно действовали в Африке и на Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором», — говорится в заявлении.

В мае власти Канады также расширили список антироссийских санкций в связи с решением, принятым в рамках саммита «Большой семерки». В черный список тогда попали, в частности, Генпрокуратура РФ, Минобразования и члены Госдумы.

Ранее прокуратура Германии инициировала проверку Русского дома в Берлине.

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    Алина Гончарова
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