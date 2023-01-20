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20:12, 20 января 2023Мир

Прокуратура Германии проверит «Русский дом»

Прокуратура Германии инициировала проверку «Русского дома» из-за закона о санкциях

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Прокуратура Германии инициировала проверку «Русского дома» в Берлине. Причиной стала проверка из-за подозрений в нарушении закона о санкциях. Об этом пишет ТАСС.

«Будет проверено, не нарушает ли деятельность культурного центра закон о внешнеэкономической деятельности», — заявил представитель ведомства. Заявление с просьбой проверить «Русский дом» подал немецкий депутат от партии «Зеленые» Фолькер Бек.

В конце декабря проукраинские активисты попытались запугать детей и сорвать новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой у «Русского дома» в германской столице. После этого председатель правления некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме направил письмо властям ФРГ, в котором обвинил их в халатности.

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Виктория Кондратьева
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