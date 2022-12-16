В Германии взяли под охрану Деда Мороза

В Германии потребовали создать спецподразделения для защиты русскоговорящих немцев

Властям ФРГ направили открытое письмо с обвинениями немецкой полиции в преступной халатности. Автором обращения стал председатель правления некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру».

Речь идет о митинге проукраинских активистов, которые пытались запугать русскоговорящих детей и сорвать новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой у Русского дома в Берлине. «На протяжении всего праздника они выкрикивали непристойные лозунги, размахивали украинскими флагами, кричали "Дед Мороз — спонсор терроризма" и, пользуясь тем, что немецкая полиция не понимает их языка, в едином порыве скандировали оскорбления "русским матом"», — подчеркивается в письме.

По словам очевидцев, полиция удерживала демонстрантов на положенном расстоянии, чтобы избежать столкновений, однако нецензурные и агрессивные выкрики продолжали слышать дети. В связи с этим правозащитники потребовали создать спецподразделения для защиты российских немцев.

«Мы считаем, что разрешение контрдемонстраций во время детского праздника является злоупотреблением высоким правом на свободу собраний и демонстраций и что богохульство в присутствии детей не имеет ничего общего с демократией и свободой слова», — считает Ульрих Ойме.

Члены VADAR направили открытое письмо в адрес министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и Сената Берлина с требованием запретить митинги на детских праздниках. Подчеркивается, что в данном случае полиция проявила преступную халатность, допустив причинение психического вреда детям. Кроме того, правозащитники потребовали создать спецподразделения полиции для борьбы с разжиганием ненависти в отношении «определенных слоев населения».

VADAR была создана в конце июня 2022 года для отстаивания интересов русскоязычного населения ФРГ на фоне возросшей русофобии.