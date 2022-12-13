Россияне захотели в подарок от Деда Мороза поездку в три региона страны

«Туту.ру»: 23 процента россиян хотели бы получить в подарок путешествие на Камчатку

Четверть россиян признались, что хотели бы получить в подарок от Деда Мороза путешествие на Камчатку, Байкал или Сахалин. О самых желанных направлениях для поездок стало известно из опроса сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, 23 процента респондентов заявили, что мечтают о поездке по России, они отправились бы в три региона страны: на Камчатку, Байкал, Сахалин или же в другие живописные места страны. Еще 14 процентов участников опроса захотели уехать в путешествие по Европе. Чуть меньше, 13 процентов, загадали бы в качестве подарка от Деда Мороза путевку в США, Мексику или Канаду.

Поездку на какие-нибудь «райские» острова были бы рады получить 12 процентов опрошенных, кругосветное путешествие предпочли 11 процентов. Семь процентов выбрали направлением мечты Южную Америку, а шесть процентов россиян признались, что хотели бы погостить в резиденции Деда Мороза.

О путешествии в горы попросили бы пять процентов респондентов, четыре процента заявили, что им все равно куда, лишь бы был all inclusive. На Северный полюс и в Африку на сафари готовы отправиться по три и два процента опрошенных соответственно.

Ранее в декабре сообщалось, что 53,8 процента россиян хотят отпраздновать Новый год и провести январские выходные дома, еще 12,1 процента отправятся в другой город, 8 процентов планируют посетить другую страну, 4,8 процента — выехать на природу.

