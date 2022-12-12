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10:27, 12 декабря 2022Путешествия

Раскрыты главные новогодние туристические предпочтения россиян

OneTwoTrip: 53 процента россиян хотят провести зимние каникулы дома

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Более половины россиян планируют отдохнуть дома во время зимних каникул. Главные новогодние туристические предпочтения раскрывает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно полученным данным, 53,8 процента соотечественников хотят отпраздновать Новый год и провести январские выходные дома, еще 12,1 процента отправятся в другой город, 8 процентов планируют посетить другую страну, 4,8 процента — выехать на природу. У остальных 20,8 процента респондентов пока нет планов на грядущие праздники.

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Почти каждый пятый (19,8 процента) рассказал, что ему неважно, куда именно ехать, главное — сам факт путешествия. Еще 9,8 процента опрошенных среди наиболее интересных направлений назвали любые безвизовые страны, 8,4 процента привлекательным кажется горнолыжный отдых. Еще 6,7 процента отдают предпочтение странам, где отменены все ограничения по COVID-19, 6 процентов опрошенных ценят во время поездок возможность совершать экскурсии.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованы у россиян Таиланд, в который планируют поехать 16 процентов клиентов сервиса. Второе и третье места по востребованности заняли ОАЭ и Турция, куда хотят отправиться 13 и 10,2 процента соотечественников соответственно. В топ-5 стран также вошли Египет (9,3 процента респондентов) и Белоруссия (6,5 процента). В России в этом году большинство поедет в Москву — столица набрала 16,8 процента голосов. Далее следуют Сочи (9 процентов), Санкт-Петербург (7,3 процента) и Казань (6,7 процента).

Ранее россиянка побывала в роскошном отеле в Турции и позавидовала отдыхающим там пенсионерам из Европы из США. Туристка сообщила, что отель не новый, но его территория, номера и корпуса находятся в безупречном состоянии. 

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Валентина Процкова
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