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18:25, 19 мая 2023Мир

Канада ввела санкции против Генпрокуратуры РФ, постпреда Чижова и членов Госдумы

Канада ввела санкции против Генпрокуратуры РФ, Минобра, постпреда Чижова и членов Госдумы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Канады расширили список антироссийских санкций в связи с решением, принятым в рамках саммита «Большой семерки» — он проводится с 19 по 21 мая в Японии. В черный список попали Генпрокуратура РФ, Минобразования, постпред России при ЕС Владимир Чижов и члены Госдумы, говорится на сайте правительства страны.

Всего новые меры коснулись более 70 физических и юридических лиц.

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Виктория Кондратьева
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