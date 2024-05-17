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09:21, 17 мая 2024Экономика

В России перенесли срок выбытия иностранных самолетов

Глава «Ростеха» Чемезов перенес срок выбытия иностранных самолетов на 2030 год

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заметное выбытие иностранных гражданских самолетов у российских авиакомпаний из-за невозможности ремонта начнется с 2030 года. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В августе прошлого года он называл другой срок. Тогда в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным глава госкорпорации объяснил, что выбытие лайнеров иностранных производителей начнется с 2025 года. С чем связан значительный перенос дат, Чемезов не объяснил.

По его словам, основой авиапарка через шесть лет должны стать новые российские самолеты, в том числе МС-21, импортозамещенный Sukhoi Superjet, которому, скорее всего, в очередной раз поменяют название, Ил-114-300, а также модернизированные советские Ту-214 и Ил-96.

К какому сроку начнут выпускать новые лайнеры, Чемезов не уточнил. В программе развития отечественной гражданской авиации до 2030 года, принятой летом 2022-го, предполагалось, что самолеты начнут поступать авиакомпаниям уже в 2023 году. Еще год назад производители настаивали, что смогут выдержать график, в том числе поставить первые SJ-100 (еще одно название импортозамещенного Superjet) и Ил-114-300 до конца года.

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Однако в начале марта 2024 года Минпромторг и «Ростех» сообщили, что сроки начала поставок всех самолетов перенесены на 2025-2026 годы. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) указала, что в 2024-м удастся сдать только один Ту-214. По данным «Коммерсанта», разработчики столкнулись с серьезными проблемами у каждой модели, которые не позволяют проводить летные испытания. К настоящему времени ни одна из машин в той комплектации, которая должна поставляться в авиакомпании, еще не поднималась в воздух.

В феврале этого года Путин на совещании с членами правительства призвал как можно быстрее начать передачу отечественных самолетов авиакомпаниям, потому что под эти цели уже сверстаны планы.

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      Платон Щукин
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