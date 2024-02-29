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18:09, 29 февраля 2024Экономика

Путин призвал пополнять российский авиапарк отечественными самолетами

Путин призвал обновить гражданский авиапарк современными российскими самолетами

Фото: Alexander Sayganov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский парк гражданской авиации должен пополняться за счет отечественных самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям. Об этом во время послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия провел Telegram-канал Кремля.

По его словам, новые самолеты должны быть современными, удобными и безопасными. Глава государства признал, что ранее российские авиакомпании слишком много лайнеров покупали за границей, а вот собственное производство в стране не развивали.

Три недели назад Путин на совещании с членами правительства призвал как можно быстрее начать передачу отечественных самолетов авиакомпаниям, потому что под эти цели уже сверстаны планы. Президент подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран мира, что обладает мощностями для создания авиационной техники, хотя на этом пути ее ждет много сложностей.

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В кулуарах послания глава «Ростеха» Сергей Чемезов (госкорпорация объединяет российских производителей самолетов) сообщил, что поставки новейшего лайнера МС-21 в нынешнем году не начнутся. Программа развития гражданской авиации до 2030 года предусматривала передачу перевозчикам шести бортов.

По словам Чемезова, серийное производство МС-21 стартует в 2025-м или в 2026-м году. Когда импортозамещенная версия лайнера совершит первый полет, глава корпорации не уточнил. Ранее стало известно о переносе сроком первого полета другого нового лайнера SJ-100 на неопределенный срок.

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