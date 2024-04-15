Россия и Белоруссия создадут новый самолет

Мишустин: Москва и Минск подпишут соглашение о производстве самолета «Освей»

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о создании совместного производства нового легкого многоцелевого самолета «Освей». Об этом в ходе встречи с белорусским премьер-министром Романом Головченко рассказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства напомнил, что у Союзного государства большая территория. «Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства назвал уровень сотрудничества Москвы и Минска в области высоких технологий, науки и космоса беспрецедентным.

Ранее начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета республики (Белстата) Алла Биленко сообщила, что по итогам прошлого года суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику достиг 5,1 миллиарда долларов. Год назад этот показатель составил 3,9 миллиарда долларов.

Она отметила также, что объемы двусторонней торговли выросли на 6,3 процента в годовом выражении. Подобной динамики удалось добиться в условиях «беспрецедентного внешнего давления», заявила Биленко.