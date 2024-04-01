Вложения России в экономику Белоруссии резко выросли

Белстат: объем инвестиций России в экономику Белоруссии вырос до $5,1 млрд

По итогам 2023 года суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику достиг уровня в 5,1 миллиарда долларов. Об этом заявила начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета республики (Белстата) Алла Биленко. Ее слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2022 году объем российских инвестиций в белорусскую экономику оценивался в 3,9 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 1,2 миллиарда, уточнила Биленко.

Она добавила, что по итогам 2023 года число организаций в Белоруссии с инвестициями из России выросло на 52 единицы и достигло уровня в 2312 компании. На этом фоне, как отметила она, объемы двусторонней торговли выросли на 6,3 процента в годовом выражении. Подобной динамики удалось добиться в условиях «беспрецедентного внешнего давления», заключила Биленко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2023 году товарооборот Белоруссии и России вышел на рекордный уровень. За 12 месяцев двусторонний оборот товаров и услуг достиг уровня примерно в 54 миллиарда долларов.