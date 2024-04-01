Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестицииНедвижимостьГородская средаКлимат и экология
14:30, 1 апреля 2024Экономика

Вложения России в экономику Белоруссии резко выросли

Белстат: объем инвестиций России в экономику Белоруссии вырос до $5,1 млрд

Фото: Karolis Kavolelis / Globallookpress.com

По итогам 2023 года суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику достиг уровня в 5,1 миллиарда долларов. Об этом заявила начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета республики (Белстата) Алла Биленко. Ее слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2022 году объем российских инвестиций в белорусскую экономику оценивался в 3,9 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 1,2 миллиарда, уточнила Биленко.

Она добавила, что по итогам 2023 года число организаций в Белоруссии с инвестициями из России выросло на 52 единицы и достигло уровня в 2312 компании. На этом фоне, как отметила она, объемы двусторонней торговли выросли на 6,3 процента в годовом выражении. Подобной динамики удалось добиться в условиях «беспрецедентного внешнего давления», заключила Биленко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2023 году товарооборот Белоруссии и России вышел на рекордный уровень. За 12 месяцев двусторонний оборот товаров и услуг достиг уровня примерно в 54 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      На Украине назвали провокацией России видео с поцелуем военкома

      Губернатор сообщил о выезде жителей из приграничного поселка из-за атак ВСУ

      Раскрыты неожиданные способы предотвратить старческое слабоумие

      Начата проверка по обращению депутатов о причастности Запада к терактам в России

      Часть раненных во время теракта спасла вентиляция в «Крокусе»

      В Киргизии назвали число выдворенных из России после теракта в «Крокусе» граждан

      Вложения России в экономику Белоруссии резко выросли

      Раскрыта опасность соли для жизни

      В России ответили на признание Эстонии в присутствии сил НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше