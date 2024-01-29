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16:10, 29 января 2024Экономика

В Белоруссии заявили о рекордном товарообороте с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко: товарооборот с РФ вырос до рекордных $54 млрд
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

По итогам 2023 года товарооборот Белоруссии и России вышел на рекордный уровень примерно в 54 миллиарда долларов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об обороте товаров и услуг, подчеркнул он. Столь высоких показателей не фиксировалось за всю историю наблюдений. «По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами», — заявил Лукашенко в ходе выступления на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что по итогам первых десяти месяцев 2023 года товарооборот РФ и Белоруссии достиг уровня в 42,5 миллиардов долларов. В конце января он отмечал, что взаимодействие двух стран развивается по всем направлениям.

При этом суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику составил 4 миллиарда долларов. На этом фоне Путин счел развитие отношений с соседней республикой «очень энергичным».

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      Анатолий Акулов
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