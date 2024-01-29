Путин рассказал об энергично развивающихся отношениях России и Белоруссии

Путин: отношения России и Белоруссии развиваются по всем направлениям

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Минском развиваются по всем направлениям. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин отметил, что товарооборот составил 42 миллиарда долларов и продолжает расти. «В целом ситуация у нас развивается очень энергично», — рассказал он.

Путин отметил, что Россия проинвестировала 4 миллиарда долларов в экономику Белоруссии. «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиознейших событий, в результате которых «может вспыхнуть вся планета». Глава государства предупредил, что 2024 год будет «очень сложным и очень шумным», однако власти должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным.