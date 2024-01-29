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05:08, 29 января 2024Россия

Путин рассказал об энергично развивающихся отношениях России и Белоруссии

Путин: отношения России и Белоруссии развиваются по всем направлениям
СюжетЛукашенко заявил:
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Минском развиваются по всем направлениям. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин отметил, что товарооборот составил 42 миллиарда долларов и продолжает расти. «В целом ситуация у нас развивается очень энергично», — рассказал он.

Путин отметил, что Россия проинвестировала 4 миллиарда долларов в экономику Белоруссии. «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиознейших событий, в результате которых «может вспыхнуть вся планета». Глава государства предупредил, что 2024 год будет «очень сложным и очень шумным», однако власти должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным.

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      Марина Совина
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