Лукашенко предрек грандиознейшие события во всем мире

Лукашенко: мир находится накануне грандиознейших событий

Мир находится накануне грандиознейших событий, в результате которых «может вспыхнуть вся планета». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

Он предрек, что год будет очень сложным. «Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям — очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что в Вашингтоне не хотят многополярности и желают «рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза». По его словам, Соединенные Штаты Америки проводят бомбардировки хуситов в Йемене, чтобы показать «героизм» перед предстоящими выборами.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что мир является важнейшей ценностью белорусов. Он отметил, что это важнейшая ценность для любого народа, особенно белорусского.