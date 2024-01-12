Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:56, 12 января 2024Бывший СССР

Лукашенко предрек грандиознейшие события во всем мире

Лукашенко: мир находится накануне грандиознейших событий
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Мир находится накануне грандиознейших событий, в результате которых «может вспыхнуть вся планета». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

Он предрек, что год будет очень сложным. «Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям — очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным», — рассказал Лукашенко.

Материалы по теме:
Незаменимый есть. Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
Незаменимый есть.Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
16 февраля 2022
«Я не пацан» Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
«Я не пацан»Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
10 января 2020

Белорусский лидер также отметил, что в Вашингтоне не хотят многополярности и желают «рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза». По его словам, Соединенные Штаты Америки проводят бомбардировки хуситов в Йемене, чтобы показать «героизм» перед предстоящими выборами.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что мир является важнейшей ценностью белорусов. Он отметил, что это важнейшая ценность для любого народа, особенно белорусского.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца

      Эксперты призвали жарить мыло на сковородке

      Одного из богатейших людей России обманули на миллиард долларов. Куда исчезла купленная им самая дорогая картина в мире?

      Женщина раскрыла обман женатого любовника и получила совет

      Мировые цены на уран рекордно выросли

      Археологи раскопали греческий храм со следами жертвоприношений

      Минюст признал иноагентом Бориса Акунина

      Трамп раскритиковал Байдена после ударов США по Йемену

      В России высказались о последствиях заключенного Украиной и Британией соглашения

      Россиянину дали срок за наркотики и оскорбление полицейского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости