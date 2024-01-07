Лукашенко назвал 2024 год непростым для Белоруссии
По прогнозам президента Белоруссии Александра Лукашенко, 2024 год будет очень непростым для республики. Об этом он заявил во время посещения нового православного храма Святого пророка Иоанна Предтечи в агрогородке Шершуны Минского района. Его слова передает агентство БелТА.
По мнению Лукашенко, обстановку в стране в ходе предстоящих в феврале парламентских и местных выборов «будут тренироваться раскачать враждебные силы».
«На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам [в 2025 году]», — отметил глава государства.
Он также призвал обратить внимание на молодежь, «которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза». «Они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом», — указал Лукашенко.
Президент призвал граждан страны сделать все, чтобы достойно прожить 2024 год и, «подойдя к главному событию, достойно показать себя».
Ранее Лукашенко распорядился всем подразделениям МВД продолжать нести службу в усиленном режиме.