Лукашенко назвал 2024 год непростым для Белоруссии

Лукашенко: враждебные силы будут пытаться раскачать обстановку в стране

По прогнозам президента Белоруссии Александра Лукашенко, 2024 год будет очень непростым для республики. Об этом он заявил во время посещения нового православного храма Святого пророка Иоанна Предтечи в агрогородке Шершуны Минского района. Его слова передает агентство БелТА.

По мнению Лукашенко, обстановку в стране в ходе предстоящих в феврале парламентских и местных выборов «будут тренироваться раскачать враждебные силы».

«На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам [в 2025 году]», — отметил глава государства.

Он также призвал обратить внимание на молодежь, «которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза». «Они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом», — указал Лукашенко.

Президент призвал граждан страны сделать все, чтобы достойно прожить 2024 год и, «подойдя к главному событию, достойно показать себя».

Ранее Лукашенко распорядился всем подразделениям МВД продолжать нести службу в усиленном режиме.