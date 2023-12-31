Лукашенко поручил подразделениям МВД Белоруссии нести службу в усиленном режиме

Лукашенко: подразделения МВД Белоруссии должны нести службу в усиленном режиме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководителями силовых структур поручил всем подразделениям МВД, в том числе внутренним войскам и центральному аппарату министерства, продолжать нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщает агентство БелТА.

Данное распоряжение глава государства дал для обеспечения общественной безопасности в предпраздничные и праздничные дни. «Министерству внутренних дел, всем другим правоохранительным силовым структурам нужно продолжить усиленный режим несения службы. Мы ни в коем случае не должны расслабляться. (...) Вы видите, каким жестоким и кровавым становится мир вокруг нас, и мы не должны допустить, чтобы у нас ситуация развивалась в таком направлении», — распорядился Лукашенко.

Президент Белоруссии также поручил усилить бдительность министру обороны Виктору Хренину, который доложил о ситуации вокруг республики, в том числе на границе с сопредельными государствами.

Ранее Лукашенко поручил поделиться куриными яйцами с российским коллегой Владимиром Путиным. Он посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в Минске и уточнил у гендиректора предприятия наличие продукта.

