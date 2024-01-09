Лукашенко назвал важнейшую ценность белорусов

Лукашенко назвал мир важнейшей ценностью белорусского народа

Мир можно назвать важнейшей ценностью для белорусов. С таким заявлением выступил глава государства Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Для нас очевидно: мир — это важнейшая ценность. Для любого народа, особенно белорусского. Потому что мы знаем его цену», — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что в стране реализуются проекты, поддерживающие память о событиях XX века, и назвал их «данью памяти невинным жертвам и героям Великой Отечественной войны».

Ранее белорусский лидер заявил, что 2024 год будет очень непростым для республики. По его словам, обстановку в стране в ходе предстоящих в феврале парламентских и местных выборов «будут тренироваться раскачать враждебные силы».