Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:53, 28 мая 2026Культура

Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота

Гонорар рэпера Мота достиг восьми миллионов рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) зарабатывает восемь миллионов рублей за частное выступление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ивент-агентства.

В указанную сумму не входят траты на технический и бытовой райдер, их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50 процентов от стоимости. По данным агентства, гонорары Мота заметно выросли в 2026 году, после того как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как к себе домой».

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммы гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

    Россия рекордно нарастила поставки агропродукции в постсоветскую страну

    Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

    Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

    Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

    Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

    Уехавший из России известный комик назвал самое тяжелое в эмиграции

    В мексиканский город пришла зима в конце мая

    Арестованная дочь бывшего российского депутата устроила мастер-класс по пошиву кукол вуду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok