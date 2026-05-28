Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота

Гонорар рэпера Мота достиг восьми миллионов рублей за выступление

Российский рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) зарабатывает восемь миллионов рублей за частное выступление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ивент-агентства.

В указанную сумму не входят траты на технический и бытовой райдер, их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50 процентов от стоимости. По данным агентства, гонорары Мота заметно выросли в 2026 году, после того как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как к себе домой».

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммы гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей.