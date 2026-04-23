15:18, 23 апреля 2026

Редкие котята снежного барса попали на видео в России

Ирбис Муся показала трех котят в Саяно-Шушенском заповеднике
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В России показали редкие кадры из жизни снежных барсов. В Саяно-Шушенском заповеднике рассказали, что у самки ирбиса по кличке Муся подрастают сразу трое детенышей. Видеозапись нацпарк выложил в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали специалисты, малыши появились на свет в 2025 году и сейчас им около десяти месяцев. Недавняя экспедиция помогла выяснить пол детенышей. У Муси растут два самца и одна самка.

Снежный барс, или ирбис, считается редким видом и занесен в Красную книгу. Поэтому каждое наблюдение за такими животными имеет особую ценность, напомнили специалисты.

Сейчас детеныши почти не отходят от матери. Они учатся охоте, исследуют территорию и активно играют. Камеры заповедника зафиксировали, как котята устраивают «тренировки»: подкрадываются друг к другу, неожиданно нападают и кувыркаются в снегу.

При этом интерес у детенышей вызвала и фотоловушка. На видео котята барса пытаются изучить камеру и тянут ее за ремни.

Старший научный сотрудник Роман Афанасьев отметил, что такие кадры помогают не только наблюдать за животными, но и вести научную работу. «Именно благодаря дневным видеозаписям мы смогли определить пол всех трех котят», — подчеркнул он.

В ближайшее время каждому детенышу создадут отдельный «паспорт», чтобы отслеживать их судьбу в дикой природе.

Ранее фотоловушка запечатлела завтракающих после спячки медведей в Бурятии.

