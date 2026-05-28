Бывший дворецкий королевской семьи назвал портящие внешний вид вульгарные детали в жару

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Бывший дворецкий британской королевской семьи, эксперт по этикету и телеведущий Грант Харрольд назвал портящие внешний вид вульгарные детали в жару. Его комментарий приводит The Sun.

Специалист утверждает, что с наступлением жаркой погоды многие мужчины часто появляются на публике топлес, а женщины — в ультракоротких юбках. По его мнению, такой вид совершенно неприемлем.

Кроме того, Харрольд указал на наличие следов от загара. Он считает данную деталь в образе безвкусной и советует использовать автозагар или бронзер с солнцезащитным кремом. «Это гораздо лучший вариант, чем показывать, где вы забыли нанести солнцезащитный крем или вообще не нанесли его», — пояснил собеседник портала.

Также эксперт упомянул запах пота. «Все потеют, но, пожалуйста, убедитесь, что вы это скрываете. Я всегда ношу с собой дезодорант на случай, если мне понадобится его повторно нанести», — объяснил Харрольд.

В марте звездная стилистка Лиза Талбот раскрыла ошибки в стиле мужчин старше 50 лет.

