Звездная стилистка раскрыла ошибки в стиле мужчин старше 50 лет

Стилистка Талбот: Потертые джинсы на мужчинах старше 50 лет выглядят устаревшими

Звездная стилистка Лиза Талбот раскрыла ошибки в стиле мужчин старше 50 лет. Ее комментарии приводит Daily Mail.

В первую очередь эксперт обратила внимание на мужчин, которые все еще в зрелом возрасте носят потертые джинсы и рюкзаки. По ее мнению, такие атрибуты выглядят устаревшими и неформальными, особенно если все остальные вещи в образе элегантные и строгие. Талбот рекомендует их заменить на прямые темные джинсы и строгую кожаную сумку.

Кроме того, специалистка обратила внимание на куртки-бомберы и модные кроссовки. «Модные кроссовки могут выглядеть неестественно, если они не сочетаются с остальной частью вашего наряда. Главное — баланс. Лаконичные, минималистичные кроссовки нейтральных тонов всегда будут выглядеть изысканнее, чем что-то чрезмерно броское», — объяснила она.

Также собеседница указала на браслеты из бусин, плохо сидящие шапки-бини и широкополые шляпы. Талбот считает, что на мужчинах будут лаконичнее смотреться классические часы и фетровые шляпы.

