Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 6 марта 2026

Российский стилист перечислил главные мифы о внешнем виде мужчин

Стилист Гаврилов: Дорогие часы не являются главным элементом делового гардероба
Екатерина Ештокина

Кадр: @denis.a.gavrilov

Российский стилист и дизайнер Денис Гаврилов перечислил главные мифы о внешнем виде мужчин. Информацию он разместил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь Гаврилов заявил, что, вопреки общепринятым убеждениям, именно одежда может скорректировать лишний вес у мужчин. Кроме того, модный эксперт упомянул миф о дорогих часах, которые являются главным элементом делового гардероба.

«Бывает такое, что видишь мужчину с дорогими часами, на парковке стоит дорогой автомобиль, а сам он в футболке Lacoste, которая села три года назад, на ногах мокасины десятилетней давности. И ты видишь, что это какой-то огромный диссонанс, хотя мужчина думает, что, надев часы и имея ключи от дорогого автомобиля, он автоматически выглядит круто», — возразил дизайнер.

В заключение Гаврилов рассказал о предметах одежды, переполненных фурнитурой и дополнительными деталями. По его словам, мнение, что такие изделия являются стильными, — миф. «Чем меньше [фурнитуры], тем лучше», — заключил он.

В феврале россиян призвали носить капустные образы. Стилист Александр Рогов порекомендовал носить коричневые свободные брюки в комплекте с фиолетовым и мятным поло поверх него.

    Обсудить
