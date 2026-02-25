Реклама

15:13, 25 февраля 2026

Россиян призвали носить капустные образы

Стилист и телеведущий Александр Рогов посоветовал носить многослойные образы
Екатерина Ештокина

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянам самые модные образы на весну 2026 года. Публикация на данную тему появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч пользователей сети.

Эксперт прошелся по магазинам и выбрал удачные сочетания предметов гардероба и их оттенков. Так, специалист порекомендовал носить коричневые свободные брюки в комплекте с фиолетовым и мятным поло поверх него. «Я вам хочу показать просто великолепное цветовое сочетание — фиолетовый и мятный. Добавляем коричневый, можно какой-то кулон, можно без — и вы просто супер», — посоветовал он.

Кроме того, Рогов упомянул о популярном многослойном тренде. «Сейчас такие наслоения трикотажа друг на друга — это один из горячих трендов сезона. Это может быть футболка, майка, еще поло, еще кардиган — и создавайте такие капустные многослойные комплекты», — призвал он.

Ранее в феврале сообщалось, что треники поверх носков станут модными у россиян. Рогов рассказал о модном стилистическом приеме, который продемонстрировали дизайнеры бренда Sandy Liang на Нью-Йоркской Неделе моды.

