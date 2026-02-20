Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

13:24, 20 февраля 2026Ценности

Треники поверх носков станут модными у россиян

Стилист Рогов: Легинсы поверх носков станут модными у россиян
Екатерина Ештокина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов проанализировал показы с Нью-Йоркской Недели моды и выявил два новых тренда. Пост с данной информацией появился в его Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч пользователей сети.

По словам специалиста, трикотажные легинсы и треники поверх контрастных носков станут модным стилистическим приемом. Такое решение предложили дизайнеры бренда Sandy Liang.

«Второй [интересный показ на Неделе моды] — 7 for all mankind, где на подиуме модели выглядели так, словно сошли со страниц модных таблоидов 2005-2006 годов: так одевались в то время Кейт Мосс, Сиена Миллер, сестры Олсен и персонажи сериала "Сплетница"», — рассказал эксперт.

Ранее в феврале российский стилист назвал неожиданно популярный цвет в одежде на Неделе моды в Нью-Йорке. Рогов обратил внимание на образы инфлюэнсеров, которые вышли на улицы в трендовых изделиях.

