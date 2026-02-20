Треники поверх носков станут модными у россиян

Стилист Рогов: Легинсы поверх носков станут модными у россиян

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов проанализировал показы с Нью-Йоркской Недели моды и выявил два новых тренда. Пост с данной информацией появился в его Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч пользователей сети.

По словам специалиста, трикотажные легинсы и треники поверх контрастных носков станут модным стилистическим приемом. Такое решение предложили дизайнеры бренда Sandy Liang.

«Второй [интересный показ на Неделе моды] — 7 for all mankind, где на подиуме модели выглядели так, словно сошли со страниц модных таблоидов 2005-2006 годов: так одевались в то время Кейт Мосс, Сиена Миллер, сестры Олсен и персонажи сериала "Сплетница"», — рассказал эксперт.

