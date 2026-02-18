Российский стилист назвал неожиданно популярный цвет в одежде на Неделе моды в Нью-Йорке

Российский стилист Александр Рогов назвал неожиданно популярный цвет в одежде на Неделе моды в Нью-Йорке. Данный пост был опубликован в его Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч пользователей сети.

Так, модный эксперт проанализировал образы инфлюэнсеров, которые вышли на улицы в трендовых образах. На размещенных кадрах видно, что гости показов мировых брендов надели наряды в белом цвете.

«Кто сказал, что белый цвет можно носить только летом? Посетителям Недели моды в Нью-Йорке эта "истина" не известна… Белые пальто, юбки, брюки и обувь заполонили февральские улицы Большого Яблока…» — написал он.

Ранее в феврале россиян призвали носить ватники. Данный предмет гардероба, который станет трендом предстоящего сезона, Рогов посоветовал носить с базовыми изделиями или вещами в стиле бохо.