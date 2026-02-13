Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:43, 13 февраля 2026Ценности

Россиян призвали носить ватники

Стилист Рогов призвал купить ватник на весну
Екатерина Ештокина

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Известный российский стилист Александр Рогов призвал россиян носить стеганую ватную куртку весной. Пост в такой рекомендацией он опубликовал в своем Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч человек.

«Модная заметка. Скоро весна, и если вы уже задумываетесь над своим весенним гардеробом — ловите подсказку! Идеальным переходным вариантом из зимы в весну станет стеганая куртка, или ватник», — заявил модный эксперт.

Данный предмет гардероба, который станет трендом предстоящего сезона, он посоветовал носить с базовыми изделиями или вещами в стиле бохо. При этом покупать ватники Рогов посоветовал в однотонном варианте, цветном, с контрастным пайпингом или исполненные в технике пэчворк.

Ранее в феврале известный стилист назвал россиянам любимое цветовое сочетание в одежде. Рогов заявил, что леопардовый или похожий на него хищный принт удачно миксуется с голубым цветом.

