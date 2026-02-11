Известный стилист назвал россиянам любимое цветовое сочетание в одежде

Стилист Рогов назвал леопардовый принт и голубой цвет любимым сочетанием

Известный российский стилист Александр Рогов назвал россиянам любимое сочетание цветов в одежде. Пост с данной информацией он опубликовал в своем Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч человек.

По словам модного эксперта, леопардовый или похожий на него хищный принт удачно миксуется с голубым цветом. «Не так дерзко, как леопардовый плюс красный. Особенно повезло тем, кто успел купить леопардовую шубу», — подчеркнул он.

При этом специалист проиллюстрировал снимками моделей и инфлюэнсеров упомянутую комбинацию. На размещенных кадрах девушки позировали в голубых плащах, рубашках, кардиганах или колготках, дополняя их леопардовыми мини-юбками, топами, бомберами или пальто.

Ранее в феврале россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну. В предстоящем сезоне актуальными станут плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии, заявил Рогов.