11:34, 6 февраля 2026Ценности

Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

Стилист Рогов: Самой актуальной верхней одеждой станут плащи и тренчи весной
Екатерина Ештокина

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну. Информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

В предстоящем сезоне актуальными станут плащи, тренчи, куртки и бушлаты заниженной линией талии. «Силуэт опасный, ведь он укорачивает ноги и удлиняет торс, поэтому и носить его будут лишь те, кто умеет работать с пропорциями», — подчеркнул эксперт.

При этом Рогов добавил несколько подсказок для стилизации упомянутых изделий. Так, он посоветовал сочетать перечисленные предметы гардероба с узкими юбками и платьями в пол, либо с джинсами скинни, легинсами или капри.

Ранее в феврале российский стилист предрек популярность перьям. Александр Рогов объяснил, что пришел к подобному выводу, проанализировав последние появления знаменитостей на красных ковровых дорожках.

