Российский стилист предрек популярность перьям

Стилист Александр Рогов предрек популярность изделиям из перьев

Российский стилист Александр Рогов предрек популярность необычным предметам гардероба. Пост на данную тему он опубликовал в своем Telegram-канале.

В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды с элементами из перьев. Эксперт отметил, что пришел к подобному выводу, проанализировав последние появления знаменитостей на красных ковровых дорожках. В том числе он разместил фото с премии «Грэмми» певиц Леди Гаги, Оливии Дин и Tyla в платьях с указанной отделкой.

«Не бойтесь и вы интегрировать декор и изделия из перьев в свои образы. Вдохновляйтесь Valentino, Chanel и Altuzarra. Так что оперяемся вместе!» — обратился к подписчикам специалист.

В свою очередь, в январе Александр Рогов также предрек моду на необычный головной убор.

