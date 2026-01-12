Реклама

20:14, 12 января 2026

Россиянам предрекли моду на авиаторские шапки

Стилист Александр Рогов предрек популярность авиаторским головным уборам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Stephane Cardinale / Corbis via Getty Images

Российский стилист Александр Рогов предрек моду на необычный головной убор. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 186 тысяч подписчиков.

Специалист заявил, что в текущем году популярными окажутся авиаторские головные уборы. При этом он продемонстрировал фото манекенщиц в соответствующих кожаных шапках-ушанках с ремешками под подбородком и защищающим шею элементом.

«Если прошлый сезон был богат на необычные объемные панамы, винтажные кепи, чепцы, шляпы-таблетки и шапки моряка, то в наступающем упор будет на еще более утрированные экземпляры! И авиаторские чепцы стоят в первом ряду!» — указал специалист.

В декабре 2025 года редакторы журнала Vogue предрекли возвращение в моду в 2026 году наряда в стиле 2000-х годов.

