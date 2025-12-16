Реклама

13:53, 16 декабря 2025

Спортивным костюмам в стиле 2000-х предрекли возвращение в моду

Vogue предрек возвращение в моду спортивных костюмов с принтами в стиле 2000-х
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Редакторы журнала Vogue предрекли возвращение в моду в 2026 году наряда в стиле 2000-х годов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о спортивных костюмах с принтами, в том числе с надписями, которые были особенно актуальны в прошлом. В подобном синем комплекте с цифрами 0 и 9 в 2022 году сняли стоявшую у истоков тренда американскую актрису Холли Берри.

В настоящее время на указанные изделия также обратили внимание знаменитости и модные бренды. Например, бразильскую супермодель Жизель Бюндхен сняли в августе на улице в Нью-Йорке в коричневых брюках с надписью «Полнолуние» в области ягодиц. В свою очередь, марка Sporty & Rich включила в свою коллекцию зеленый спортивный костюм, состоящий из укороченной кофты с капюшоном и прямых широких штанов с надписью «Здоровье».

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Отмечается, что интерес к подобным вещам обусловлен ростом популярности винтажной спортивной одежды и возвращением в список трендов футболок с лозунгами.

В ноябре сообщалось, что вновь стал трендом «свитер дальнобойщика» из 1980-х годов.

