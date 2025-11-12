«Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

Vogue: Популярный в 80-х свитер с воротником на молнии вновь стал трендом

Актуальный в 1980-х годах предмет одежды вновь стал трендом. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о так называемом свитере дальнобойщика, который отличается воротником на молнии. Отмечается, что ранее он был неотъемлемой частью мужского гардероба, однако в настоящее время популярен у женщин.

При этом данные свитеры включили в свои коллекции многие известные бренды. Среди них — Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M, которые продемонстрировали изделия различных цветов и фактуры.

