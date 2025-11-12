Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:18, 12 ноября 2025Ценности

«Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

Vogue: Популярный в 80-х свитер с воротником на молнии вновь стал трендом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Актуальный в 1980-х годах предмет одежды вновь стал трендом. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о так называемом свитере дальнобойщика, который отличается воротником на молнии. Отмечается, что ранее он был неотъемлемой частью мужского гардероба, однако в настоящее время популярен у женщин.

При этом данные свитеры включили в свои коллекции многие известные бренды. Среди них — Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M, которые продемонстрировали изделия различных цветов и фактуры.

В октябре редакторы Vogue также назвали модный в 2000-х годах наряд, который вновь стал трендом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Россиянка развела карпов назло коммунальщикам

    Экс-замгубернатора российского региона отказался признавать вину

    В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

    В Кремле обвинили Киев в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум

    На Украине захотели заблокировать Telegram-каналы из-за коррупционного скандала

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости