Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:04, 23 октября 2025Ценности

Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

Модное в 2000-х сочетание укороченного свитера с джинсами клеш стало трендом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jp Yim / Getty Images

Редакторы Vogue назвали модный в 2000-х годах наряд, который вновь стал трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о сочетании укороченного свитера с джинсами клеш. Вдохновленные модой 1970-х годов и особенно популярные в нулевые расклешенные брюки из денима вернулись на подиумы в текущем сезоне. Например, их продемонстрировали такие известные бренды, как Chloe и Louis Vuitton. Кроме того, данные вещи включили в гардеробы манекенщицы Жизель Бюндхен и Джиджи Хадид. В свою очередь, укороченные свитера являлись частым элементом образов бывшей участницы Spice Girls, дизайнера Виктории Бекхэм.

Отмечается, что указанная комбинация визуально удлиняет и стройнит силуэт

Ранее в октябре Vogue назвал трендом популярные в нулевых джинсы с чрезмерно заниженной талией.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Россиянка выпрыгнула из квартиры ради спасения от сожителя-тирана

    Путин поддержал сохранение за Шойгу одной должности

    Госдолг США поднялся до нового рекорда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости