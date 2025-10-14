Популярные в нулевых джинсы с чрезмерно заниженной талией вновь стали трендом

Vogue назвал трендом популярные в нулевых джинсы с чрезмерно заниженной талией

Редакторы журнала Vogue назвали трендом популярные в нулевых годах джинсы. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Так, осенью 2025 года вновь стали актуальны джинсы с чрезмерно заниженной талией. В прошлом их носили такие знаменитости, как модель Кейт Мосс, актриса Сиенна Миллер и светская львица Пэрис Хилтон.

Показ коллекции McQueen весна/лето 2026. Фото: Splash News / Legion-Media

В свою очередь, в настоящее время данные предметы гардероба представили на подиуме многие известные бренды, в том числе Alexander McQueen, Vetements и Ann Demeulemeester.

Ранее в октябре редакторы Vogue также назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой.

