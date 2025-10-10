Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:27, 10 октября 2025Ценности

Популярная в 60-х обувь станет трендом зимой

Vogue: Популярные в 60-х сапоги-чулки и белые сапоги станут трендом зимой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Melodie Jeng / Getty Images

Редакторы Vogue назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в грядущем сезоне в моде окажутся сапоги-чулки, сапоги до бедра и фасоны с квадратным носом. В то же время актуальными станут сапоги белого цвета, которые в том числе были продемонстрированы на показе бренда Jil Sander, и сапоги ярких оттенков, включенные в коллекцию марки Miu Miu. Последние, по словам журналистов, можно сочетать с юбками-карандашами в стиле образов британской супермодели Твигги, прославившейся в 1960-х годах.

В сентябре Vogue назвал необходимые на осень 2025 года джинсы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

    Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

    Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления

    Олимпийский чемпион заявил о боящихся российских спортсменов норвежцах

    Врачи достали из промежности российской школьницы мячик после эксперимента

    Евросоюз захотел ужесточить визовую политику

    «Газпром» заполнил газом все имеющиеся в стране хранилища

    Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару

    Артемий Лебедев высказал недовольство Новосибирском

    Россиянам раскрыли неожиданную пользу яблок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости