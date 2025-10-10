Популярная в 60-х обувь станет трендом зимой

Vogue: Популярные в 60-х сапоги-чулки и белые сапоги станут трендом зимой

Редакторы Vogue назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в грядущем сезоне в моде окажутся сапоги-чулки, сапоги до бедра и фасоны с квадратным носом. В то же время актуальными станут сапоги белого цвета, которые в том числе были продемонстрированы на показе бренда Jil Sander, и сапоги ярких оттенков, включенные в коллекцию марки Miu Miu. Последние, по словам журналистов, можно сочетать с юбками-карандашами в стиле образов британской супермодели Твигги, прославившейся в 1960-х годах.

