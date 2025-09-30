Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:53, 30 сентября 2025Ценности

Названы необходимые джинсы на осень

Vogue назвал джинсы-сигареты необходимыми осенью
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Vogue назвал необходимые на осень 2025 года джинсы. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты изучили элементы стритстайла с мировых Недель моды и пришли к выводу, что в тренде оказались джинсы-сигареты. Данные брюки характеризуются прямым и узким, но не облегающим кроем. По словам редакторов, одной из самых известных моделей подобных штанов является модель 501 бренда Levis.

Отмечается, что образы с изделиями указанного фасона в настоящее время демонстрируют американская манекенщица Кендалл Дженнер и актриса Дакота Джонсон. Также они представлены в коллекциях таких марок, как Khaite, Arket и Frame.

Ранее в сентябре редактор Lamoda Полина Федотова назвала россиянам главные тренды осени 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости