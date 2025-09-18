Ценности
Россиянам назвали самые модные вещи осени-2025

Редактор моды Lamoda Федотова назвала кружевные вещи трендом осени-2025
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Редактор моды Lamoda Полина Федотова назвала россиянам главные тренды осени 2025 года. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, микс спорта и ультраженственных, нарядных предметов гардероба станет актуальным в текущем сезоне. Кроме того, одной из самых модных вещей осени она назвала пальто с высоким воротом. «Можно купить новую модель в гардероб, а можно просто поднять ворот у своих любимых тренчей, пальто и пиджаков», — уточнила специалистка.

Кроме того, трендовыми стали кружево, клетка, горох и мех. К тому же популярность обрели юбки по колено, наряды с анималистичными принтами и одежда в готической эстетике и стиле бохо.

«Тренд на небрежность, неправильно застегнутые пуговицы, торчащие рубашки, взлохмаченные волосы, многослойность, вещи задом наперед. Тенденция на расслабленность и нарочитую небрежность запустил Miu Miu еще несколько сезонов подряд и этой осенью она продолжает быть особенно актуальной», — подытожила Федотова.

Ранее в сентябре стилист Владислав Лисовец назвал надетую задом наперед одежду трендом осени.

