Стилист Лисовец назвал надетую задом наперед одежду трендом осени

Стилист Владислав Лисовец назвал надетую задом наперед одежду трендом осени

Российский стилист Владислав Лисовец назвал необычные тренды в одежде на осень 2025 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

По словам специалиста, в текущем сезоне будут актуальны надетые задом наперед свитера, пиджаки и пальто. Подобные образы были продемонстрированы на показах брендов Christopher Esber, Brandon Maxwell, Zomer и Issey Miyake.

«Странный тренд для большинства, я уверен, ну а почему бы и не попробовать?» — отметил Лисовец.

Также специалист заявил, что популярными окажутся узлы на нарядах, небрежный стиль и прозрачные и блестящие изделия.

Ранее в сентябре Владислав Лисовец также назвал необходимые осенью 2025 года вещи.

