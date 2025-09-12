Ценности
Стилист Лисовец назвал необходимые вещи на осень

Стилист Лисовец назвал сапоги на каблуке бордового оттенка необходимыми осенью
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский стилист Владислав Лисовец назвал необходимые осенью 2025 года вещи. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

В текущем сезоне эксперт порекомендовал приобрести сапоги на каблуке бордового или рыжего оттенка. По его словам, данные предметы гардероба можно сочетать с юбками, платьями и брюками.

«Еще я бы точно посоветовал купить красивый приталенный плащ. Он может быть даже из кожзаменителя, в зависимости от того, как составлен ваш гардероб», — добавил специалист.

В сентябре Лисовец назвал «куртку фермера» трендом осени.

