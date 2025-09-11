Ценности
Стилист Лисовец назвал «куртку фермера» трендом осени

Стилист Владислав Лисовец назвал куртку фермера трендом осени
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Victor VIRGILE / Getty Images

Российский стилист Владислав Лисовец назвал трендовую верхнюю одежду на осень 2025 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Актуальной в текущем сезоне будет так называемая куртка фермера, или «барн джекет», заявил эксперт. По его словам, данные предметы гардероба практичны и элегантны.

«Зачастую [они] мило смотрятся из-за своих расцветок, цветных подкладок и накладных карманов. Подходят как для повседневных выходов, сочетаясь даже с резиновыми сапогами, так и вечерних, если из под такой курткой будет видно нежное и женственное платье в пол», — отметил специалист.

Кроме того, популярными окажутся изделия из меха, кожаные куртки и пальто с широкими плечами, тренчи с тонкой талией и вещи с животным принтом.

Ранее в сентябре стилист Александр Рогов назвал самые модные брюки на осень 2025 года.

