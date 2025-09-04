Ценности
Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

Стилист Рогов назвал яркие брюки в полоску самыми модными на осень 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Стилист Александр Рогов назвал самые модные брюки на осень 2025 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 180 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, актуальными в текущем сезоне станут яркие брюки в полоску. «Такая полоска вытянет ваш силуэт, а яркий цвет станет акцентом. Сочетайте с уютными джемперами и рубашками. А еще можно рискнуть и замиксовать с контрастным принтом или узором», — заключил специалист.

В июле российский стилист назвал балетки трендом для мужчин. Александр Рогов заявлял, что американский рэпер Асап Роки, канадский поп-исполнитель Джастин Бибер и английский певец Гарри Стайлс предрекли моду на балетки и туфли фасона «Мэри Джейн» (модель с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме — прим. «Ленты.ру»)

    Все новости