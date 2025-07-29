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15:11, 29 июля 2025Ценности

Российский стилист назвал балетки трендом для мужчин

Стилист Александр Рогов назвал балетки и туфли «Мэри Джейн» трендом для мужчин
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал традиционно женскую обувь трендом для мужчин в 2025 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Так, актуальными для мужского гардероба оказались балетки и туфли фасона «Мэри Джейн» (модель с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме — прим. «Ленты.ру»). По словам эксперта, подобные образы продемонстрировали такие знаменитости, как американский рэпер Асап Роки, канадский поп-исполнитель Джастин Бибер и английский певец Гарри Стайлс.

Фото: Alexi / Legion-media.com

«Обувь, не буду спорить, специфическая, но при правильном стайлинге она выглядит прикольно», — отметил специалист. При этом он посоветовал сочетать данные изделия с белыми носками, классическими брюками и шортами-бермудами из денима или трикотажа.

Ранее в июле Александр Рогов также посоветовал мужчинам носить костюмы со шлепанцами.

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