11:24, 14 мая 2026

Пропажа ковра помогла раскрыть кровавую расправу из ревности

В Челябинской области уголовник заколол возлюбленную и завернул ее в ковер
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Челябинской области арестовали 56-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в расправе над бывшей супругой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в полицию обратилась дочь потерпевшей, сообщившая, что ее мать уже десять дней не выходит на связь и не появляется на работе. При осмотре жилья выяснилось, что исчез ковер. Под подозрение попал бывший муж женщины: между ними был долгий конфликт. Когда мужчину задержали, выяснилось, что у бывших супругов произошла ссора на почве ревности. Уголовник заколол женщину шестью ударами ножа в шею и туловище.

Позже он завернул тело женщины в ковер, вывез к одному из водоемов и сбросил в воду. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление базы доказательств.

Ранее в Московской области росгвардейцы задержали 18-летнюю местную жительницу, которая напала с ножом на своего возлюбленного.

