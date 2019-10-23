Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Шевченко признался, что это решение не было простым. «Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях», — написал депутат. Он добавил, что для достижения мира необходимо идти на компромиссы.

Однако его однопартиец Гео Лерос раскритиковал решение коллеги и предложил ему «прийти на сессию в костюме матрешки». Кроме того, Лерос отметил, что позицию в эфире российского телевидения Шевченко должен излагать от себя, «а никак не от украинского народа и властей Украины».

В сентябре депутаты из фракций «Слуги народа» и «Голос» предложили создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать «пророссийскую направленность» телеканалов NewsOne, «112 Украина» и Zik. Целью комиссии назвали «ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействия угрозам национальной безопасности».

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