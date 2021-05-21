В Раде предложили признать ХАМАС террористической организацией из-за России

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк внесла проект постановления об осуждении исламского палестинского движения ХАМАС и признания его террористической организацией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, такое решение позволит Украине «присоединиться к цивилизованному миру» в лице США, Канады и Евросоюза, а также сделать шаг навстречу Израилю. Депутат выразила уверенность, что политическую поддержку группировке оказывает Россия, «которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве». «Кремль использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступок по другим вопросам», — считает парламентарий.

Василевская-Смаглюк отметила, что своим предложением намерена помочь Киеву сделать вклад в установлении мира на Ближнем Востоке «как самостоятельному геополитическому игроку». «Место Украины — с теми государствами-партнерами, которые уважают международное право и придерживаются мирных намерений в глобальной политике. Сегодняшнюю инициативу я считаю проявлением верности Украины европейским ценностям», — сказала она.

Отмечается, что к настоящему времени предложение Василевской-Смаглюк поддержали 80 депутатов из разных партий. Министерство иностранных дел республики пока это предложение не комментировало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что израильско-палестинский конфликт может представлять угрозу для Москвы. Он призвал все стороны к примирению и сдержанности, подчеркнул, что «ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион».

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.